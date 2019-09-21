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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İş yeri hırsızları kamerada

İş yeri hırsızları kamerada

-GÜVENLİK KAMERASI-

Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri Alüminyum 

-HIRSIZLIK ANI
--AKTÜEL-
-ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE ÇIKARILMASI

( AMASYA )- Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Merzifon İlçe Sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum’da kıskıvrak yakalanarak Merzifon’a getirildi.
Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç (38) ve F.Ç (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
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