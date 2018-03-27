İş merkezinde yangın - AMASYA

- Yangından detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışanları kurtarması - Sağlık ekiplerinin müdahalesi Amasya 'da iş merkezinde yangın - Üç katlı iş merkezinde çıkan yangında, binada mahsur kalan bazı çalışanlar, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı - Yangında dumandan etkilenen 15 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ettiAMASYA (AA) - Amasya 'da bir iş merkezinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.Dere Kocacık mevkisinde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.İş merkezinde yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bazı çalışanlar, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı.Bu arada, dumandan etkilenen 15 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.Yangında iş merkezinin bodrum katında hasar oluşurken, binada bulunan özel banka bir süreliğine işlemlerini durdurdu.