İş kazasında hayatını kaybeden işçi için KARDEMİR’de tören düzenlendi

-cenaze namazından detay

-cenazenın arabaya konulmasından detay

-hayatını kaybeden işçinin fotoğrafı



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda (KARADEMİR) yüksek voltaja kapılarak hayatını kaybeden elektrik bakım işçisi Halil Kuzören için tören düzenlendi.

KARDEMİR’de iş yerinin önünde düzenlenen cenaze törenine Kuzuören’in yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyaz Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve çok sayıda KARDEMİR çalışanı katıldı.

Tören sonrası Kuzuören’in cenazesi, Yenice Merkez Yeşil Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yenice Yazıköy köy mezarlığına defnedilecek.

