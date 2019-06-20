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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İş kazası: 1 yaralı - KONYA

İş kazası: 1 yaralı - KONYA

- Sağlık görevlilerinin yaralıya ambulansta müdahale etmesi - Ambulansın olay yerinden ayrılması - Tesisten görüntüler Konya 'da iş kazası: 1 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da doğal gaz sıkışması nedeniyle fırlayan borunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan işçi tedaviye alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Aslım Caddesi'nde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesine ait Tatlıcak Tesisleri'ndeki doğal gaz depolama bölümünde, işçilerin çalışma yaptığı sırada borulardan birinde gaz sıkışması meydana geldi.Gaz sıkışması sebebiyle fırlayan boru, işçilerden Ahmet Koyuncu'nun başına isabet etti.Yaralanan Koyuncu, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İş Kazası Gaz Sıkışması 

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