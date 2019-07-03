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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İş kazası: 1 yaralı - KARABÜK

İş kazası: 1 yaralı - KARABÜK

- Hastane önü detayları Karabük 'te iş kazası: 1 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, geri dönüşüm tesisinde patlayan borudan çıkan sıcak suya maruz kalan işçi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çalışan taşeron firma işçisi Ecevit Ak, sıcak su boru hattında onarım gerçekleştirdiği sırada patlama meydana geldi.Bir süre borudan çıkan sıcak suya maruz kalan işçinin vücudunda ileri derece yanık oluştu.Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Ak'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş Kazası Taşeron Firma Geri Dönüşüm Boru Hattı Sağlık Ekipleri 

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