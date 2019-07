İş dünyasından başkan Yavaş’a ziyaretler devam ediyor

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), Ankara Ticaret Borsası (ATB) ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi bir araya geldi. Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda farklı meslek gruplarından sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek odaları ile görüşmelerini sürdüren Başkan Yavaş, iş dünyasının Başkent’e dair görüş, fikir ve önerilerini de dinliyor. Ortak akıl ile kent yönetimi Şeffaflık ilkesine büyük önem verdiğinin altını çizen ve her şeyin vatandaşın gözü önünde açık bir şekilde olmasına özen gösterdiklerini belirten Başkan Yavaş, kent yönetiminde tüm paydaşlarla birlikte çalışmak istediğini“ortak akıl” vurgusu yaparak anlattı: “Sadece ihalelerimizle değil, belediye yönetiminde de şeffaflık göstermeye çalışıyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye’deki pek çok belediyeyi de sıkıştıracak, vatandaş onlardan da isteyecek. 8 Nisan’dan itibaren nereye ne harcandığını detaylı bir şekilde görecek ve sorgulayabileceksiniz. Hazırlanan web sayfası ile ve mobil uygulamanız varsa bize ulaştığınız, denetlediğiniz ve yol gösterdiğiniz gibi katılacaksınız ve biz de birçok şeyi size soracağız. Yarın Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı var. Şehrin geleceğini tayin etmekte yapılacak bütün faaliyetlerde harcamaları yol gösterecek gerçekçi planlamaların yapılmasını kanun şart koşuyor. Bunu halka açtık. Bu konuda tecrübesi olan herkes katılıyor. Zamanla yaptığımız bütün projeleri de internete koyarak o konuda da görüşlerinize başvuracağız. Ankara’da artık her konuda fikrini söyleyebilecek gönüllüler de var. Bir şeyi dert edinen insanlar genellikle çözümünü de mutlaka biliyordur. Çözümünü de kendilerinden isteyeceğiz. İş birliği yapacağız, ben inanıyorum. Vatandaş ‘bana ne’ demiyor. Dolayısıyla birlikte yöneteceğiz.” İş Dünyası’ndan destek mesajları TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım da Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı ziyarette Ankara için yapılacak projelerde rol almak istediklerini belirterek, iş birliği teklifinde bulundu: “TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber Ankara’da atılacak faydalı her adımda, işletmelerimiz ve çalışanlarımızla beraber sizin ve belediyemizin arkasında ve yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ankara’mızın layık olduğu sosyal, kültürel, ekonomik seviyeye ulaşması, ekonomik hacmimizin büyümesi, Başkent’e yakışır hacme ulaşması için tüm TÜGİAD ailesi olarak bize uygun göreceğiniz her görevi layıkıyla yapabileceğimizi de bildirmek isteriz.” Başkent’in istihdam ve iş gücü potansiyeli Başkan Yavaş’ı ziyaret eden Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile Ankara Ticaret Borsası Meclis Başkanı İbrahim Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Başkent’in potansiyel iş gücü hakkında detaylı bilgi verdi. İş dünyası ile Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği yapmasının önemine dikkat çekilen ziyarette, Ankara’da istihdam oluşturacak projeler ve yatırımlar ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. (MKM-