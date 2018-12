İş arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden şahıs tutuklandı

-araca bindirilmesi

- Ankara'da Mamak Belediyesinde çalışan arkadaşını alacak-verecek melesi yüzünden sopayla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Kızılırmak kenarında alacak-verecek yüzünden çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan A.T. (37), iş arkadaşı M.D.’yi sopa ile başından vurarak öldürdü. A.T. daha sonra M.D.’nin cesedini de ırmak kenarındaki toprağa gömdü. Gözaltına alınan A.T., sağlık kontrollerinden sonra Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.