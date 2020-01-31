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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- İş aradılar, kendilerini Libya ve Yemen’de buldular - Kandırılan gençlere destek gösterisi

- İş aradılar, kendilerini Libya ve Yemen’de buldular - Kandırılan gençlere destek gösterisi

Sloganları atan protestocular

Protesto Başkent 

-Protestolardan detay
-Döviz kaldıran Sudanlılar

( HARTUM ) - İş aradılar, kendilerini Libya ve Yemen’de buldular- Kandırılan gençlere destek gösterisi HARTUM

- Sudan’ın başkenti Hartum’da halk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmek üzere iş vaadiyle kandırılan ancak BAE yerine Yemen ve Libya’ya götürülen Sudanlı gençlere destek gösterisi düzenledi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan özel bir şirket tarafından iş vadiyle kandırılan onlarca Sudanlı genç, BAE yerine savaş ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Libya ve Yemen’e götürüldü. İçtikleri su şişesinde “Libya’da üretilmiştir” yazısını gördükten sonra kandırıldıklarını anlayan gençler ailelerine ulaşarak gerçeği ortaya çıkardı. Sudan’ın başkenti Hartum’da bulunan binlerce sivil, yakınlarının kandırılmasını protesto etti. Aileler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan Büyükelçilik binası önünde toplandı. Slogan atan ve pankart taşıyan eylemciler, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şirketlerin gençler iş vadiyle kandırarak Yemen ve Libya’ya götürdüklerini söyledi.

Göstericiler, mahsur kalan Sudanlı gençlerin ülkelerine gönderilmesini talep etti. Sudan’a geri dönebilen bazı Sudanlılar ise ülkelerine döner dönmez BAE’nin Sudan Büyükelçiliğine giderek şikayette bulundu. Libya’nın Bingazi şehrinden dönen Sudanlı gençlerden biri, BAE yetkililerin en az 150 Sudanlı genci geri gönderdiğini en az 100 gencin de ülkesine dönmeyi beklediğini söyledi.


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