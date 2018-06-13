İş adamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

-Bilal Erdoğan Görüntü

-Egemen Bağış Röp.

-Namazdan Görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- TürkMeyda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ ve iş adamı Hasan Yeşildağ’ın ağabeyi Memmet Yeşildağ, Büyük Piyalepaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TürkMeyda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ ve iş adamı Hasan Yeşildağ’ın ağabeyi Memmet Yeşildağ, Büyük Piyalepaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazına Yeşildağ’ın aile üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Sanatçı Alişan, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Cenazeye cumhurbaşkanlığı korumaları tahsis edildi. İkindi ezanı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeşildağ’ın cenazesi defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı’na götürüldü. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, “Gerçekten çok değerli bir aile bir büyüğünü kaybetti. Yeşildağ ailesi hem yurt dışında hem yurt içinde uzun yıllar bu ülke için emek vermiş, çaba serf etmiş çok değerli bir ailedir. O ailenin bir büyüğünü kaybetmesi hepimiz için üzücü” dedi.

(EK- MB-

