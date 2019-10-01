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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İş adamı Ferit Keleş’in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi

İş adamı Ferit Keleş’in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi

- Düğünden görüntü

Milletvekili Şahit İş Dünyası 

-- Nikah kıyılması
-- Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- İş adamı Ferit Keleş’in oğlu Burak ile Gizem’in Ankara’daki düğünü siyaset ve iş dünyasından bir çok ismi bir araya getirdi. Keleş ailesinin oğulları Burak ile Kançeltik ailesinin kızları Gizem’in düğünleri JW Marriott Otel’de gerçekleşti. Düğüne eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Çoşkun, Eski Bakanlardan Kutbettin Arzu, Ankara Milletvekili Barış Aydın’ın da aralarında olduğu çok sayıda milletvekili, iş adamları ve bürokratlar katıldı.
Düğünde iş adamı Ferit Keleş davetleri karşıladı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise eski İçişleri Bakanı Aksu ve milletvekilleri yaptı.
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