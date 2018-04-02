İş adamı evini soyan hırsıza benzettiği gencin kafasına böyle silah dayadı

-- Havaya bir el ateş edilme anı

-- Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent’te evi soyulan iş adamı, evini soyan hırsıza benzettiği kişinin yolunu keserek kafasına silah dayadı. Bu anlar ise çevredeki vatandaş tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Kızıldaş’ın iddiasına göre, 19 yaşındaki Gürkan Kızıldaş isimli kardeşi üniversite sınavına hazırlık sınavı için ağabeyinin arabasıyla evden çıktı. Kızıldaş otomobil ile belli bir süre gittikten sonra, evi soyulan iş adamının evinin önünden geçti. O sırada Ömer Kızıldaş’ın arabasını gören A. V. P isimli iş adamı, gördüğü aracı evini soyan hırsızın aracına benzetti. Hemen yakınları H. P. ile A. P.’yi yanına alarak aracı takip etmeye başladı.

Belli bir süre gittikten sonra Gürkan Kızıldaş’ın kullandığı otomobilin önünü keserek genci silah zoruyla arabadan indirdi. İş adamı gencin kafasına silah dayayarak, aracın anahtarını istedi A. V. P., H. P. ve A. P. isimli şahıslar 19 yaşındaki genci önce yere attılar ve yerde darp ettiler. Daha sonra elinde silah bulunan iş adamı A. V. P., gencin kafasına silah dayayarak, aracın anahtarını istedi. Genç anahtarı vermemek için çaba gösterirken iş adamı elindeki silahla havaya bir el ateş etti. Genç çocuk pes ederek arabadan uzaklaştı ve H. P. aracın şoför koltuğuna bindi. O sırada iş adamının yanında gelen A. P. isimli kadın ise genç çocuğa bağırarak “Sen kimin evini soydun. Çabuk getireceksin” dedi.

Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla anbean kaydedildi. Çocuğun kafasına silah dayayarak havaya bir el ateş açan iş adamı A. V. P. gözaltına alındı. Kızıldaş ailesi ise olayla ilgili savcılığa başvurduklarını ve bu işin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

(SFP-BC -

