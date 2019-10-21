İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Mcguıness, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'in güven mektubunu sunması - Toplu fotoğraf çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya Mcguıness'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mcguıness, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Erdoğan, Büyükelçi Mcguıness'in eşi Feilim McLaughlin, kızları Sabha ve Aingeal ile bir süre sohbet etti.Büyükelçi Mcguıness'in, eşi, kızları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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