İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı - SİVAS

- İranlı yolcular otobüste esrarla yakalandı - Zanlıların getiriliş görüntüleriİranlı yolcular otobüste esrarla yakalandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde bir yolcu otobüsünde biri kadın 3 İranlı yolcunun eşyaları arasında 3 kilo 345 gram esrar ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ve İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D - 200 kara yolunda kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu.Yapılan aramada, İranlı oldukları belirlenen kadın yolcu Z.H.(47) ile M.R.(19) ve M.R'nin (40) eşyaları arasında 3 kilo 345 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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