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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İranlı turistler nevruz tatilini barlarda kutladı

İranlı turistler nevruz tatilini barlarda kutladı

Eğlenen turist görüntüleri

Gece Kulübü Turist Kafilesi Barlar Sokağı Nevruz Yeni Yıl 

-İran'dan gelen dj görüntüsü
-Hamdi Artuk Röportajı

( MUĞLA )- Marmaris'e tatil amacıyla gelen İranlı turistler Nevruz Bayramı’nı dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan bir gece kulübünde kutladı. MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İranlı turistler nevruzu dünyaca ünlü Marmaris barlar sokağında bulunan bir gece kulübünde kutladı. Nevruz Bayramı tatili için ünlü tatil kenti Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, ilçenin gece hayatına hareketlilik getirdi. 200 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü barlar sokağında bulunan bir mekanda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz Bayramı’nı kutladı. Kutlama için İran’dan DJ'ler getirildi.
İran’da Hit olan şarkılar eşliğinde eğlenen turistler Nevruz’u eğlenerek kutladı. İranlı turistleri Türkiye’ye getiren Acun Travel şirketinin Ege Bölge Müdürü Hamdi Artuk kutlama hakkında bilgi verdi. Artuk, “İran’dan gelen misafirlerimizin yeni yıl kutlaması olan Nevruz’u kutluyorlar. Otellerde Nevruz kutlaması saat 19.20’de başladı.
Yaklaşık 200 kişilik misafir grubumuz da eğlenceye Marmaris Barlar Sokağı’ndaki mekanda devam ediyor” Artuk, 2018 sezonunda İran’dan gelecek olan turist sayısı hakkında da kısa bilgi verdi. Artuk, “Ekim ayının sonuna kadar, İran’dan misafirlerimizi getirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 10 bin İranlı misafiri ağırlamayı planlıyoruz” dedi.
(RT-BT-İK-
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