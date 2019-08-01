İranlı siyasiler yeni İngiltere Başbakanı'nda 'Trump'ı' görüyor (1) - TAHRAN
İranlı siyasiler yeni İngiltere Başbakanı'nda "Trump'ı" görüyor (1) - TAHRAN - İran Meclisi Gülistan Milletvekili Esedullah Karahani ile röportaj - Hürmüzgan Milletvekili Ahmed Muradi ile röportaj - Muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni ile röportajİran Meclisindeki farklı fraksiyonlardan siyasetçiler, İngiltere'nin ABD'nin stratejik ortağı olması nedeniyle yeni Başbakan Boris Johnson'ın da İran ile ilgili Trump gibi kararlar alabileceğini ifade ediyor.İranlı milletvekilleri, Tahran ile Londra arasındaki petrol tankeri krizi ve Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasının iki ülke ilişkilerine etkisine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. - "Johnson da Trump gibi İran ile ilgili istikrarlı olmayan kararlar alabilir"İran Meclisi Gülistan Milletvekili Esedullah Karahani, İngiltere'nin uluslararası düzeyde etkili bir ülke olduğunu ve Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'na müdahale etmediği sürece Tahran yönetimi ile problem yaşamayacağını savundu.Johnson'ın Başbakan olmasıyla İngiltere'nin İran ile nasıl ilişki kuracağına karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Hürmüzgan Milletvekili Ahmed Muradi de "İngiltere'nin kötülüklerine defalarca kez şahit olduk. İran halkı İngiltere'ye güvenmiyor. Bu ülkenin içi ve dışı farklıdır ve tüm halklara zarar verecek politikalar yürütebilir. İngiltere, İran tarafından defalarca yapılan uyarıları dikkate almamıştır." diye konuştu. İran'da aşırı muhafazakar kanadın sözcüsü Hüseyin Nakevi Hüseyni de İngiliz iç siyasetindeki değişimin nükleer anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.
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