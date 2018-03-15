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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İranlı misafirler sınır kapısında törenle karşılandı - AĞRI

İranlı misafirler sınır kapısında törenle karşılandı - AĞRI

- Sınır kapısından genel görüntü - İranlı misafirlere hediyelerin verilmesi - Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları - İranlı misafir Tehman Shahbasoof'un konuşması - İran'daki 15 günlük Nevruz tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelen turistler için Ağrı 'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi - Ağrı Valisi Elban:"Geçen yıl 9 bin ziyaretçimiz gelmişti. Bu yıl da 10 binden daha fazla ziyaretçinin bu kapıdan sorunsuz geçmesi için çalışıyoruz"AĞRI (AA) - Nevruz tatili için Türkiye'ye gelen İranlı turistler, sınırda Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın da katılımıyla düzenlenen törenle karşılandı.Ülkelerindeki 15 günlük Nevruz Bayramı tatilini değerlendirmek için Türkiye'ye gelen İranlı ziyaretçilere, Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Ağrı Valisi Süleyman Elban ve beraberindekiler, İran'dan gelen misafirlere gül ve çikolata verdi. Elban, İranlı ailelerle sohbet edip bayramlarını kutladı.Vali Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 15 günlük Nevruz tatilinin ilk günü. Nevruz dolayısıyla ülkemize kara yoluyla, Gürbulak kapısını kullanarak gelecek İranlı kardeşlerimizin daha süratli, sorunsuz ve hızlı şekilde giriş yapmaları için yoğun hazırlık içerisindeydik. Bu hazırlıkların nasıl olduğunu görmek, ilk misafirleri karşılamak ve onlara 'hoş geldiniz' demek için buradayız." dedi.
Yapılan hazırlıklar sonucu sınırdan geçişlerin oldukça süratli şekilde sağlandığını belirten Elban, "Geçen yıl 9 bin ziyaretçimiz gelmişti. Bu yıl da 10 binden daha fazla ziyaretçinin bu kapıdan sorunsuz geçmesi için çalışıyoruz. Bu saha içerisinde insanlar, 1,5 kilometrelik bir alanı yürüyerek geçip, dışarıdaki toplu taşıma araçlarına ulaşıyorlardı. Bunun için de Ağrı Valiliği olarak iki araçla dolmuş seferi koyduk. Misafirlerimizi ücretsiz şekilde kapıya taşıyoruz." diye konuştu.
Hem valilik hem de belediye başkanlığı olarak her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Elban, "İlimizde turizmcilerle, otelcilerle, tesis sahipleriyle, alışveriş yapılacak yerdeki vatandaşlarımızla, esnaflarımızla bir araya geldik. Tatil boyunca gelecek misafirlerimizin sorun yaşamaması, ilimizde huzur içerisinde tatil geçirmeleriyle ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah misafirlerimiz sorunsuz olarak Nevruz tatillerini geçirir." ifadelerini kullandı.İranlı misafirlerden Tehman Shahbasoof da karşılama töreninden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben Türkiye sınırına yakın bölgede oturuyorum. Her zaman Türkiye'ye gelip gidiyorum, çok güzel bir ülke. Her geldiğimizde bizi çok iyi şekilde ağırlıyorlar. Herkesten memnunuz, teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Törende, Kafkas dans ekibince halk dansları gösterisi sunuldu.

Alışveriş Toplu Taşıma Belediye Başkanlığı Muhabir Ziyaretçiler 

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