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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İranlı çocuğa posta dağıtım aracı çarptı

İranlı çocuğa posta dağıtım aracı çarptı

Kaza sonrası 112 ekiplerinin müdahalesinden detay

İlk Müdahale Hastane İran Karahisar Gözyaşı 

-Ambulanstan detay
-annenin ağlaması ve tartışmasından detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yolun karşısına geçmek isteyen İran uyruklu Ahoora Famauri’ye (5) posta dağıtım aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile Famauri ayağından yaralanırken annesi ise çocuğunun başında feryat etti. Kaza; öğle saatlerinde Afyonkarahisar’ın 52 Evler Mahallesiki Adliye arkasında yaşandı. Annesi ile birlikte parkta oynayan Ahoora Famauri yolun karşısına geçmek isterken Tufan Y.’nin kullandığı 03 BC 785 plakalı posta dağıtım aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile İranlı Famauri ayağından yaralanırken ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, minik Famauri’ye müdahale ederek Afyonkarahisar Devlet hastanesine götürdü. Çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Oğlu Famauri’ye çarpan araç sürücüsü ile de tartışan anne oğlunun başından bir dakika bile ayrılmayarak gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Yılmaz gözaltına alındı.
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