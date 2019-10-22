Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir' - TAHRAN

'İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir' - TAHRAN

"İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir" - TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ile röportaj - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "Anayasa Komitesi toplantısının Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir" - "İran ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilaflar azaltılır, müzakere yapılır ve yanlış algılar giderilirse bunun hem iki ülkeye hem bölgeye hem de dünyaya faydası olacaktır"TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." dedi.
Musevi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakereleri, Suriye Anayasa Komitesini ve Barış Pınarı Harekatı'nı AA muhabirine değerlendirdi.Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacağını hatırlatan Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Siyasi süreçte sağlam ve güçlü adımlar atılmalıdır. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." ifadelerini kullandı. - "Türkiye'nin bu güvenlik endişeleri anlaşılırdır"İran'nın komitenin oluşumunu ve hazırlık sürecini desteklediğini belirten Musevi, bölgedeki gelişmelerin anayasanın hazırlanmasına olumsuz bir etki yapmamasını temenni etti.

Muhabir Toplantı Anayasa Müzakere İsviçre 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlülerİşte Referandumda Hayır Diyecek Ünlüler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
Anayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten GeçtiAnayasa Değişikliği 376 Oyla Meclisten Geçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı