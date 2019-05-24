İran sokağı ABD ile savaş değil müzakere istiyor (2) - TAHRAN
- Tahran 'ın cadde ve sokaklarından detaylar - Tahran 'da günlük yaşamdan detaylar - Çarşı ve pazardan detaylarTAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - Basra Körfezi'ndeki gerginlik nedeniyle tedirgin bir bekleyiş içinde olan İran halkı, ABD ile savaş değil müzakere istiyor.ABD'nin 2 Mayıs'tan itibaren İran petrolü için 8 ülkeye tanıdığı muafiyetleri kaldırması ve Tahran yönetiminin de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen askıya alması nedeniyle Basra Körfezi'nde yaşanan hareketlilik İran sokağını tedirgin bir bekleyişin içine itti.ABD'nin geçen yıl 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, bölgede bir savaş yaşanacağına inanmadığını ancak hükümetin Washington yönetimiyle bir şekilde masaya oturması gerektiğini belirtiyor.AA ekibi, Tahran - Washington arasındaki köprülerin atılmasına neden olan 4 Kasım 1979'daki devrim yanlıları tarafından işgal edilen ve günümüzde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kullanılan sembolik öneme sahip ABD Tahran Büyükelçilik binasının önünde yaşanan gerginlikler ve çözüm yoluyla ilgili İran'da sokağın nabzını tuttu. - "Hükümet, dolarları ve imkanları etrafımızda değil halkımıza harcamalı"İran Ekonomistler Birliği üyesi ve akademisyen Rıza Alizade, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer anlaşmadan istifade etmesine izin vermediği ve diğer ülkelerin de İran ile iş yapmasını engellediği görüşünü dile getirdi.
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