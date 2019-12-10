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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
İran sınırında erkek cesedi bulundu

İran sınırında erkek cesedi bulundu

-Cenazenin hastaneye getirilişi

Hastane Jandarma İran 

--Hastane morg görüntüleri
--Cenaze aracı görüntüleri
--Genel Detay Görüntüler

( VAN )-Yabancı uyruklu şahsın donarak öldüğü tahmin ediliyor VAN

- Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınırında, donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu. İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören çobanlar, jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama tarama çalışmaları sırasında, mahallenin Sarısu kırsalında donarak öldüğü değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu oldukları belirlenen kişinin cesedi Başkale Devlet Hastanesine getirilerek burada yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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