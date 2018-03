İran ile PKK ve PJAK’a karşı eş zamanlı operasyon

-Konuşmalar

– Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İran ile ‘Alt Güvenlik Komite’ mutabakatını imzalayarak, “Sınır güvenliğini zedeleyen PKK, PJAK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı işbirliğinin sürdürülmesini ve eş zamanlı operasyonların düzenlenmesini taraflarca uygun bulduk ve teyit ettik” dedi.

Elite World Van Hotel'de gerçekleşen imza töreninde konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, iki il için çok iyi sonuçlar verecek toplantılar gerçekleştirildiğini ifade ederek, toplantıda her iki ilin ve her iki ülkenin yararına olabilecek bir takım kararların alındığını söyledi.



Vali Zorluoğlu, “Yaptığımız toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İran İslam Cumhuriyeti Devleti arasında imzalanan ortak güvenlik komite toplantılarının kararları doğrultusunda, müşterek sınırda kalıcı bir güvenliğin sağlanması amacıyla sınır güvenliğini zedeleyen PKK, PJAK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı işbirliğinin sürdürülmesini ve eş zamanlı operasyonların düzenlenmesini taraflarca uygun bulduk ve teyit ettik. Yine sınırda yaşayan insanlarımızın geçimlerinin iyileştirilmesi amacıyla sınırda güvenliğin sağlanmasıyla birlikte ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi hususları da görüşülmüş ve bu hususlarda da her iki taraf arasında kararlı adımların atılması hususunda mutabakata vardık. Her iki ülke ekonomisine zarar veren insan kaçakçılığı dahil uyuşturucu, akaryakıt, hayvan ve eşya kaçakçılığının da önlenmesi amacıyla tedbirlerini gözden geçirmesi ve ilave tedbirler alması hususunda mutabakata vardık. Yine illegal yollardan bir diğer ülkenin toprağına kaçıp yakalanan Türkiye ve İran vatandaşlarının, iki ülke arasındaki protokol hükümleri doğrultusunda tutanakla belirlenen noktalarda teslim edilmesi hususunda karar aldık, ancak üçüncü ülke vatandaşlarının iadesiyle ilgili de mensubu oldukları ülkenin siyaset temsilcilikleri aracılığıyla tesliminin yapılması hususunda karara vardık. Yine özellikle iki ilimizi İran ve Hoy şehirlerini yakından ilgilendiren sınırdan her iki tarafa geçen İran ve Türk vatandaşlarının daha iyi, daha rahat, daha konforlu bir geçiş yapmaları için ilave tedbirler alınması, buradaki görevli sayısının arttırılması ve görevlilere eğitim verilmesi hususunda da mutabakata vardık” dedi.

Bir sonraki toplantının haziran ayı içerisinde yapılması hususunda da mutabakata vardıklarını dile getiren Zorluoğlu, “Ben aldığımız bu kararların ilimize, illerimize, ülkemize, ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Batı Azerbaycan Eyaleti Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Fermandarı Seyit Muhammed Abidi ise, ‘Alt Güvenlik Komite’ toplantısı için iki gündür Van’da bulunduğunu belirterek, “Bu toplantı çok samimi bir havada gerçekleşti. Ben bu toplantı vesilesiyle Vali Zorluoğlu ve Van halkına teşekkür ediyorum. Yapılan toplantıda terör ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok konuda önemli kararlara imza attık. Ben bu kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile Batı Azerbaycan Eyaleti Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Fermandarı Seyit Muhammed Abidi tarafından ‘Alt Güvenlik Komite’ mutabakatı imzalandı. Karşılıklı hediyelerin de takdim edildiği imza törenine Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici ile İran heyeti katıldı.