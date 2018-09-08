İran Erbil'deki İKDP kampını vurdu: 9 ölü 30 yaralı (2) - ERBİL
- İran güçleri tarafından bombalanan İKDP kampının çevresi - Saldırıda hasar gören binanın içinden görüntüler - Bina enkazındaki çalışmalardan detaylar İran Erbil 'deki İKDP kampını vurdu: 9 ölü 30 yaralı - İran güçlerinin, Erbil 'de faaliyet gösteren İran - Kürdistan Demokrat Partisi'ne ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - İran devlet televizyonu saldırıyı Devrim Muhafızları Ordusu'nun düzenlediğini duyurduİRAN TARAFININ AÇIKLAMASI EKLENDİERBİL/ANKARA (AA) - İran güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran - Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir kampa düzenlediği saldırıda 9 İKDP'linin öldüğü aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının görüntülerini yayınlayan İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP'nin merkez binasına füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusu'nun İKDP merkezini karadan karaya 5 füze ile hedef aldığı belirtildi. - İKDP kampının vurulmasıYerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil kentine bağlı Koysancak ilçesinde İKDP kampına toplantı sırasında füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustafa Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.Öte yandan İKDP'den yapılan açıklamada söz konusu saldırı doğrulandı, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak sayısı belirtilmedi.Açıklamada, İran'a ait insansız hava araçlarının bölgede keşif uçuşu yaptıktan sonra söz konusu kampa yoğun bir saldırı düzenlediği kaydedildi.İran'a muhalif İKDP, 1996'dan bu yana IKBY'nin Erbil kentindeki kamplarda faaliyet gösteriyor. O tarihten bu yana İran'ın ilk kez bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.