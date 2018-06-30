- İran’da susuzluk halkı sokağa döktü

-Su kesintileri ve içme suyun bulunmadığına protesto eden ve İran’ın güneyinde yerleşen Abadan şehrin valilik binasının önünde topalanan halk

-Cuma namazı saatinde Hürremşehrin Cuma camisinin önünde toplanan halk



( TAHRAN ) TAHRAN



- İran’ın güneyinde su kesintisi ve içme suyun bulunmamasının ardında Hürremşehr ve Abadan başta olmak üzere ülkenin güney batısındaki şehirlerde halk sokağa döküldü. Uzun süre bölge nüfusunun şikâyetine sebep olan susuzluk bir daha halkı sokağa döktü. Yetkilileri beceriksizlikle suçlayan çaresiz halk, havanın sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkan yaz mevsiminde adeta sinirden kaynama derecesine geldi. Cuma namazı saatında Hürremşehrin Cuma Camisinin önünde toplanan halk sloganlar atarak biran evvel sorunlarının çözülmesini yetkililerden talep etti. İran sistemini hedef alan Arapça sloganlar içinde “Hırsızlar din adı altında bizi soydular” cümleleri de onlarca protestocu tarafından söylendi. Hürremşehr Valisi Veliyullah Heyati Cuma çıkışı protestoların önüne çıktı ama tansiyon daha da yükselerek “liyakatsiz yetkili istemiyoruz, istemiyoruz” sloganlarıyla karşılandı. Petrol ve ticaret şehri Abadan’da da durum aynı İran’ın güneyinde ve körfeze sahil konumunda petrol ve ticaret şehri Abadan’da da su durumu vahim. Temiz ve tatlı sudan mahrum olan bölge halkı zaman zaman susuzluk yüzünden hakkını sokakta aramaya mecbur kalmıştır. Çok geniş doğal zenginliklere sahip olan Abadan halkı tatlı sudan neredeyse tamamen mahrum. Sosyal medya’da çeşmelerinden su yerine çamur akan görüntüleriyle gündeme gelen bu şehrin ahalisinin de nihayet ki sabrı taştı. Abadan’da Su ve Atık sular Müdürlüğü ve valilik binasının önüne toplanan yüzlerce vatandaş sistemin dış politikasını hedef aldı ve “ABD’nin düşman olduğunu yalan söylüyorlar, bizim düşman tam da burada” sloganlarıyla susuzluğu protesto etti. Şehrin her yerinde tatlı su için ellerinde bidonlarla uzun sıralar oluşturan halk “Bizim servetimizden(Petrol) bir ülke geçiniyor, nasıl bizim içme suyumuz yok” şeklinde yöneticilere seslendi. İran’da sosyal medya gündemi olan susuzluk ve protestolarının içerisinde İran’ın Irak’a ihraç ettiği bilinen ana su borusunun yerel halk tarafından delindiği ve su alındığı da dolaşıyor. Geçen günlerde başkent Tahran’da ekonomik sıkıntılar yüzünden binlerce protestocuyu sokaklara çeken komşu ülke İran’da bu sefer ülkenin diğer ucunda susuzluk halkı hükümet karşısına getirdi.

