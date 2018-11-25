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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- İran’da Sel Hayatı Felç Etti

- İran’da Sel Hayatı Felç Etti

Sel görüntüleri

( TAHRAN ) - İran’da sel hayatı felç etti TAHRAN

Tarihi Bina Tarım Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 


- İran’ın Huzistan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, hayatı felç etti. İran’ın Huzistan eyaletinde iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar sular altında kaldı. Hastaneler, okullar, tarım arazileri ve tarihi binaların hasar gördüğü eyalette, arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Mahşehr, Bender İmam Humeyni, Omidiye ve Jayezan şehirlerinde okulların tatil edildiği açıklandı. Ahvaz, Poldohter, Ramşir ve Mahşer başta olmak üzere Huzistan eyaletinin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceği belirtildi. Yıllardır sel görmeyen Huzistan eyaletindeki sel felaketi, "Huzistan’da 24 yıl sonra sel" başlıkları ile İran haber ajanslarında yer aldı. Öte yandan, İran Kızılay örgütü Başkanı Murtaza Selimi İran’ın toplam 11 eyaletinde daha sel meydana geldiğini açıkladı.
Selimi, “Mazenderan, Loresstan, Gilan, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Kirmanşah, Fars, Sistan ve Beluçistan, Huzistan, İlam, Çarmahal ve Bahtiyari ve İsfihan eyaletlerinde geçtiğimiz son 48 saat içinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda sel meydana geldi” şeklinde konuştu.

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