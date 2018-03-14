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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İran’da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenaze namazlarının yeri ve saatleri belli oldu

İran’da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenaze namazlarının yeri ve saatleri belli oldu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cenaze İran 


- İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze namazlarının kılınacağı yerler ve saatleri belli oldu. İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi öğle saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanına getirilmiş, buradan da Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze namazlarının yeri ve saatleri belli oldu. Buna göre, Mina Başaran, Ataköy 5. Kısım Camii-ikindi namazı Sinem Akay, Ataköy 5. Kısım Camii-ikindi namazı Burcu Gündoğan Urfalı, Ataköy 5. Kısım Camii - ikindi namazı Eda Uslu, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii - öğle namazı Liyana Hananel, Ulus Musevi Mezarlığı Jasmin Baruh Siloni, Ulus Musevi Gasilhanesi Ayşe And, Zincirlikuyu Camii Aslı Gül İzmirli, Zincirlikuyu Camii Melike Kuvvet, özel uçak Konya’ya götürülecek. Zeynep Coşkun, İBB ambulansıyla Bursa’ya götürülecek. (MB-
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