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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
-İran’da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler - İran’da Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 194’e Yükseldi

-İran’da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler - İran’da Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 194’e Yükseldi

Açıklama yapan doktor

İran Bild Nadan 

-Hasta çocuk
-Detay

( TAHRAN ) - İran’da 5 yaşındaki çocuğa koronadan korusun diye sahte alkol içirdiler- İran’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 194’e yükseldi TAHRAN

- İran’da bir ailenin korona virüse karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içirdiği 5 yaşındaki çocuk komaya girdi. Sahte alkol içerek hayatını kaybeden sayısı ülke genelinde 194’e yükseldi. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeni ile insanlar kendi önlemlerini almaya sürdürüyor. İran’da korona virüsten koruduğu düşüncesiyle sahte alkol içen kişiler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İran’da sahte alkol nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e yükseldi. Öte yanda İranlı bir aile 5 yaşındaki çocuklarına korona virüsten koruması için alkol içirdi. Doktorların yaptığı açıklamada korona virüsten koruması için alkol içirilen çocuğun komada olduğunu, iki gözünü kaybettiğini bildirdi. İran’da korona virüs vakaları 20 bin 610’a, ölenlerin sayısı bin 556 kişiye ulaştı.
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