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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı - BAKÜ

İran'a ait kuru yük gemisi Hazar Denizi'nde battı - BAKÜ

- Geminin batış görüntüleri - Gemi mürettebatının kurtarılması - Geminin sulara gömülüşü - Azerbaycan 'daki Lenkeran Limanı yakınlarında batan İran bandıralı geminin 9 kişilik mürettebatı kurtarıldıBAKÜ(AA) - İran'a ait kuru yük gemisi, Azerbaycan 'ın Hazar Denizi'ndeki Lenkeran limanı yakınında battı. Azerbaycan Deniz Ajansı'nın açıklamasına göre, İran bandıralı Şebagehg isimli gemi, su almaya başlayınca yardım sinyali gönderdi.Yardım talebinin Azerbaycan Deniz Ajansına ulaşmasının ardından, Olağanüstü Haller Bakanlığına ait iki helikopter, geminin bulunduğu bölgeye gitmek üzere havalandı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri unsurlarının da desteğiyle geminin 9 kişilik mürettebatı kurtarıldı.Mürettebatın ayrılmasından kısa süre sonra gemi sulara gömüldü.

Kuru Yük Gemisi İran Batın Şili Helikopter 

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