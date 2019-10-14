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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Alevler.

Elektrik Sobası Hastane Mülteci Kader Yangına Müdahale 

-Söndürme çalışmaları.
-Detaylar.

( KÜTAHYA ) -- Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen biri çocuk iki kişi hastaneye kaldırıldı KÜTAHYA

- Kütahya’da mülteci bir ailenin kaldığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Abdulkader Abdulislam’ın kiracısı olduğu olduğu Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde Mehmet Uçar’a ait 4 katlı evin üçüncü katında yangın çıktı. Caddeyi saran dumanı fark eden mahalleli, dışarı çıktığında Iraklı bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye yönlendirilen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiye tarafından tamamen söndürülen ve evin odalarında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik sobasından çıktığı belinlendi. Bu arada, ailenin 2 ferdinin çıkan dumanlardan etkilendiğinin belirlenmesi üzerine kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (EFE-)
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