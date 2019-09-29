Iraklı kadının ölü bulunması - SAKARYA

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı Sakarya 'da Iraklı kadının ölü bulunması - Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının eşi ve aile yakınlarının da aralarında olduğu 4 şüpheli cezaevine gönderildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde Irak uyruklu genç kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin eşi ve aile yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.Irak uyruklu A.M.M.A.O'nun (18) 24 Eylül'de Yahyalar Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.Cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırılan kadının boynunda izler tespit edilmesi üzerine genç kadının eşi ve aile yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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