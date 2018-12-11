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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Iraklı ailenin evinden 10 bin dolar para çalan kadın yakalandı

Iraklı ailenin evinden 10 bin dolar para çalan kadın yakalandı

Hırsız Minnoş Yılmaz'ın polisin yanında yürümesi

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Yüzünü gizlemeye çalışması
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının adliyeye gidişi
-Emniyet dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kapısını aparat ile açarak girdiği evden Iraklı ailenin 10 bin dolar parasını çalan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Rageed Hazım Mohammed Q. evinin kapısını kilitlemeden çekerek kapattı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Minnoş Y. adlı kadın özel aparat ile kapının dilini düşürmek yöntemiyle Iraklı şahsın evinin kapısını açarak içeri girdi. Yaklaşık 37 dakika evde kaldığı tespit edilen Minnoş Y., 10 bin dolar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine Iraklı şahıs polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu apartmanın giriş güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını Minnoş Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis Minnoş Y.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Minnoş Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-SLH-
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