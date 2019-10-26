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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

helikopterler uçma anı

( MARDİN ) MARDİN

Bild Askeri Konvoy Helikopter 


- Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti. Edinilen bilgilere göre, Irak üzerinden Suriye'ye gelen ABD'ye ait askeri konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı kentine ulaştı. Konvoyun Kamışlı'dan Suriye'nin batısına doğru ilerleyişi sırasından eşlik eden iki helikopter Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre Nusaybin - Kamışlı sınırında gezen helikopterler daha sonran batıya doğru hareket etti.
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