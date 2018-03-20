Irak'tan gelen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Irak'tan Elazığ'a gelen 50 yaşındaki Khalaf Ali, yapılan kapalı ameliyat ile sağlığına kavuştu. Bir senedir göğüs bölgesinde ağrı hisseden Iraklı 10 çocuk babası Khalaf Ali, Irak’ta hastaneye gitti. Burada yapılan tahliller sonucu Ali’ninn göğüs kemiğinin hemen arkasında ve kalbin önünde kitle tespit edildi. Irak’ta tedavi yapılamaması üzerine Ali, arkadaşının önerisi üzerine Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu. Burada Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Kermenli tarafından hastaya kapalı ameliyat olan Videotorakoskopi operasyonu yapıldı. Operasyon sonucu kalbin ön kısmında bulunan yaklaşık 6 cm'lik kanser dokusu alınan Ali, sağlığına kavuştu. Hastanın göğüs bölgesinde ağrısı olduğunu belirten Op. Dr. Tayfun Kermenli, “Irakta çekilen tomografilerinde hastanın göğüs kemiğinin hemen arkasında kitle tespit edilmiş. Daha sonra bize başvurdu. Burada kanser taraması amacıyla yapılan PET-BT incelemesinde göğüs kemiğinin arkasında, kalbin hemen önünde bir kitle tespit ettik. Bu kitlenin herhangi bir yere sıçraması yoktu. Ama görünüş itibarıyla kanser türü bir tümördü. Biz bunu Videotorakoskopi denilen kapalı ameliyatla işlem yaptık. Eskiden bu ameliyatla göğüs kemiği açılıyordu ve ciddi ağrılar oluyordu. Ancak hastamızda göğüs kemiğini açmaya gerek kalmadı. Bizim iman tahtası dediğimiz kemik ameliyattan sonra birleşmesi zor olan bir kemiktir”dedi.

Kapalı ameliyat ile hastanın ağrısının daha az olduğunu vurgulayan Dr. Kermenli, “Tümör tamamen kalbin ana yapılarına yapışık bir durumdaydı. Onu çıkardık. Buradan gelecek patoloji sonucuna göre tedavimizi planlıyoruz. Tedavi sonucunda genellikle bu tümörlerde ışın tedavisiyle desteklemek gerekebiliyor. Bizde hastamızdaki patoloji sonucunu görerek ışın tedavisiyle destekleyip hastalığın tekrarlanmasını engelleyeceğiz. Hastamız şuanda gayet iyi ve rahat. Ağrısı çok fazla yok. Bu ameliyat, konforu açısından çok önemli. Ağrısının olmaması, hem erken taburculuğu sağlıyor hem de daha sonrasında hastalık tekrarlama açısından hastayı sağlıklı kalmasında çok fazla etkili oluyor” diye konuştu.

Arkadaşının önerisi üzerine Elazığ’a geldiğini dile getiren Khalaf Ali, tedaviyle mutlu olduğunu ifade etti.



