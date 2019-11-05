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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler - BAĞDAT

- Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde yanan lastiklerden detaylar - İtfaiye araçlarının köprüdeki yanan lastikleri söndürmek için hareketi BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat 'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.

Güvenlik Güçleri Bakanlık Başkent 

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