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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Irak’ta sel felaketi: 8 ölü

- Irak’ta sel felaketi: 8 ölü

Sel felaketi

( ERBİL ) ERBİL

Sağanak Yağış Mehdi Sel Felaketi Felaket Hayvan 


- Irak’ın Selahaddin ilinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sel felaketinde 8 kişi hayatını yitirdi. Irak’ı etkisi altına alana sağanak yağış birçok kentte su taşkınlarına yol açtı. Selahaddin iline bağlı Şırgat ilçesinde meydana gelen sel felaketinde binlerce ev sular altında kalırken 7 kişi yaşamını yitirdi. Şırgat Kaymakamı Ali Dahduh dün geceden beri kesintisiz devam eden yağmurların Cirnaf, Huriye ve Hadraniye köylerinin tamam sular altında kaldığını söyleyerek, Başbakan Adil Abdülmehdi’yi bölgenin felaket bölgesi olarak ilan etmeye çağırdı. Sel felaketi nedeniyle yaklaşık 3 bin kişinin evini terk ettiğini, 10 binlerce hayvanın telef olduğunu ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirten Dahduh, ikisi kadın beşi çocuk olmak üzere 7 kişinin sel sularında boğulduğunu kaydetti.
Misan kentinde de bir evin çökmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

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