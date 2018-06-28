Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Irak'ta kurulamayan hükümet ve anayasal boşluk tartışılıyor - Hukuk Uzmanı Dr. Harb - BAĞDAT

Irak'ta kurulamayan hükümet ve anayasal boşluk tartışılıyor - Hukuk Uzmanı Dr. Harb - BAĞDAT



: - Iraklı Hukuk Uzmanı Dr. Tarık Harb ile röportajIrak'ta 12 Mayıs'ta yapılan ve hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden sayımına karar verilen genel seçimler sonrası hükümet kurulamadığı için ülke, "anayasal boşlukla" karşı karşıya kalma riski taşıyor.Irak anayasasına göre, mevcut parlamentonun 4 yıllık görev süresi 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor ancak, meclis aldığı kararla yasama yetkisinin süresini uzattı. Bu karar, "yasal olmadığı" gerekçesiyle hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.Ülkede bir diğer tartışma konusu ise 1 Temmuz sonrası Başbakan Haydar el - İbadi hükümeti açısından anayasal boşluğun oluşması. - Anayasal boşluk oluşuyor mu?Iraklı Hukuk Uzmanı Dr. Tarık Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak anayasası parlamentonun yasama süresinin 4 yıl olduğunu açık şekilde yazıyor. Bunun dışında ne şekilde olursa olsun yasama yetkisini uzatmak anayasal değil. Bu, anayasa değişimi gerektirir. Parlamentonun ilk oturumu 1 Temmuz 2014'te yapıldı kapanışı da 1 Temmuz 2018'de olacak." dedi.
Hükümetin 1 Temmuz sonrası anayasal boşlukla karşı karşıya kalacağı tartışmalarına ilişkin ise Harb, "Hükümet açısından anayasal boşluk olmayacak. Yasama veya parlamento boşluğu olacak. 2010 yılında 8 ay parlamentosuz kaldık. Bakanlar Kurulu yasası, hükümete parlamentonun yokluğunda mutlak yasama yetkisi veriyor." diye konuştu.
Harb, yeni hükümetin kurulmasının 2010 ve 2014 yıllarına göre daha az çetrefilli olacağını belirterek, şunları kaydetti:"Çünkü o yıllarda daha büyük siyasi gruplar vardı. Şimdi ise küçük gruplar söz konusu. Şimdi en yüksek oy oranına sahip grup (Sairun) yüzde 17'dir. Dolayısıyla tüm gruplar birbirine ittifak için ihtiyaç duyacak."

Görev Süresi 2010 Yılı Genel Seçimler Hükümet Parlamento 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı