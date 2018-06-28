Irak'ta kurulamayan hükümet ve anayasal boşluk tartışılıyor - Hukuk Uzmanı Dr. Harb - BAĞDAT
: - Iraklı Hukuk Uzmanı Dr. Tarık Harb ile röportajIrak'ta 12 Mayıs'ta yapılan ve hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden sayımına karar verilen genel seçimler sonrası hükümet kurulamadığı için ülke, "anayasal boşlukla" karşı karşıya kalma riski taşıyor.Irak anayasasına göre, mevcut parlamentonun 4 yıllık görev süresi 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor ancak, meclis aldığı kararla yasama yetkisinin süresini uzattı. Bu karar, "yasal olmadığı" gerekçesiyle hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi.Ülkede bir diğer tartışma konusu ise 1 Temmuz sonrası Başbakan Haydar el - İbadi hükümeti açısından anayasal boşluğun oluşması. - Anayasal boşluk oluşuyor mu?Iraklı Hukuk Uzmanı Dr. Tarık Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak anayasası parlamentonun yasama süresinin 4 yıl olduğunu açık şekilde yazıyor. Bunun dışında ne şekilde olursa olsun yasama yetkisini uzatmak anayasal değil. Bu, anayasa değişimi gerektirir. Parlamentonun ilk oturumu 1 Temmuz 2014'te yapıldı kapanışı da 1 Temmuz 2018'de olacak." dedi. Hükümetin 1 Temmuz sonrası anayasal boşlukla karşı karşıya kalacağı tartışmalarına ilişkin ise Harb, "Hükümet açısından anayasal boşluk olmayacak. Yasama veya parlamento boşluğu olacak. 2010 yılında 8 ay parlamentosuz kaldık. Bakanlar Kurulu yasası, hükümete parlamentonun yokluğunda mutlak yasama yetkisi veriyor." diye konuştu. Harb, yeni hükümetin kurulmasının 2010 ve 2014 yıllarına göre daha az çetrefilli olacağını belirterek, şunları kaydetti:"Çünkü o yıllarda daha büyük siyasi gruplar vardı. Şimdi ise küçük gruplar söz konusu. Şimdi en yüksek oy oranına sahip grup (Sairun) yüzde 17'dir. Dolayısıyla tüm gruplar birbirine ittifak için ihtiyaç duyacak."