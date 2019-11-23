Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - BAĞDAT
- Bağdat 'taki Al Rasheed Caddesinde toplanan göstericiler - Irak güvenlik güçlerinin müdahale etmesi - Göstericilerin güvenlik güçleri tarafından konulan beton bariyerleri devirmeye çalışması - Göstericilerin beton bariyerleri devirmesi BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat 'taki Al Rasheed Caddesinde toplanan göstericiler, hükümet aleyhine slogan attı.Güvenlik güçleri tarafından konulan beton bariyerleri devirmeye çalıştı.
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