Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler (1) - BAĞDAT

- Tahrir Meydanı'nda gösterilerin sembolü haline gelen "Türk Lokantası" binası ve binaya asılan pankart, döviz ve bayraklar - Binanın çatısına çıkan göstericilerin dans etmesi - Göstericilere atılan gaz bombası kapsülleri ve mermilerin sergilenmesi - Göstericilere yiyecek ve içecek dağıtılması - Irak bayrakları taşıyan göstericilerIrak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat 'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda toplandı. Irak bayrakları taşıyarak gezen göstericilere yiyecek ve içecek dağıtıldı. Göstericilere müdahalede kullanılan gaz bombası kapsülleri ve mermiler sergilendi.
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