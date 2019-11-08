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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

- Irak'ta hükmet karşıtı protestolara engellilerden destek

Engellilerin protestolarının görüntüsü

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Protesto İşitme Engelli Yolsuzluk İşitme Engelliler 


- Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilen hükumet karşıtı gösterilere konuşma ve işitme engelliler de katıldı.
Irak’ta günlerdir devam eden yolsuzluk ve kamu hizmetinin yetersizliğine karşı başlatılan hükumet karşıtı gösterilere, konuşma ve işitme engelliler de katıldı.
Engelli vatandaşlar, "Dilsiziz ama ülkede olanları görüyoruz'', "Duymuyoruz ancak vatanımızın çağrısı duyduk'' yazılı pankartlar taşıdı. Eylemciler, haklara saygı duyulmasını istedi. (VB-YM-NT-D)
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