- Irak’ta 6 Bin Kişi İçme Suyundan Zehirlendi



- Irak Sağlık Bakanlığı, Basra kentinde içme suyunun kirlenmesi sebebiyle 6 bin 280 kişin hastaneye kaldırıldığını açıkları. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyfettin Bedir bugün yaptığı açıklamada, sağlıksız içme suyu nedeniyle 6 bin 280 kişinin aşırı ishal belirtileri nedeniyle hastanelere kaldırıldığını belirterek, “Kentte kriz yaşanmadan önce ishal vakalarının arttığını öğrenmesi üzerine, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içerisinde kente sağlık ekipleri gönderdi” dedi.

Hastaneye kaldırılanların birçoğunda, mide bulantısı, kusma ve ishal belirtilerinin olduğunu kaydeden sözcü, kolera salgının bulunmadığını vurguladı. Gösterilerde 20 kişi hayatını kaybetti Şii nüfusunun yoğun olduğu Basra'da iki ay önce kamu hizmetlerinin yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluk nedeniyle patlak veren gösterilerde 20 kişi hayatını kaybederken 800’e yakın kişi de yaralandı. Şehirdeki problemlerin düzelmemesiyle öfkelenen protestocular Basra Valiliğini ve Belediye binasını da yaktı. Irak İnsan Hakları Komiserliği, son bir hafta içerisinde 9 göstericinin öldüğünü ve 93 kişinin yaralandığı duyurdu.

