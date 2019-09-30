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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Irak sınırında en acı ders

Irak sınırında en acı ders

Okuldan detay

Allah Öğrenciler Taziye Ziyareti Irak 

-Öğrencilerin sıralarından detay
-Okul koridorundan detay
-Arşiv Görüntüler

(HAKKARİ)- Kazada hayatını kaybeden 4 öğrencinin sırasına fotoğrafları ve çiçek bırakıldı HAKKARİ

- Hakkari’nin Derecik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenciler, haftanın ilk ders günü sıralarına fotoğrafları ve çiçek bırakılarak anıldı. Irak sınırındaki ilçenin Gelişen Köyü Ortaokulunda okuyan ve 27 Eylül’de Serhatkale mevkisinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6. sınıf öğrencisi Elif Sevcan (11) ve Sümeyye Tekin (12), 8. sınıf öğrencisi Zilan Tekin (14) ve lise 2. sınıf öğrencisi Agit Tekin (15) arkadaşları tarafından sıralarına çiçek bırakıldı. Haftanın ilk ders gününde duygusal anlar yaşanırken, bazı öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Beraberindeki Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ve Derecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mecit Eren’le Gelişen Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaşanan kazadan dolayı çok üzüntülü olduklarını belirterek, “Bu tür kazalar bir daha yaşanmaz inşallah. Acılı ailelere Allah sabır versin” dedi.
Gür ve beraberindekiler, daha sonra ailelere taziye ziyaretinde bulundu.
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