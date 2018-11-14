- Irak’ın susuz kenti Basra’da dolu sevinci



- Susuzlukla mücadele eden Irak güneyindeki Basra kentinde yağan dolu Basralıların yüzünü güldürürken kenti beyaza bürüdü. Geçtiğimiz yaz ayları boyunca susuzlukla mücadele eden Irak’ın Basra kentine dolu yağdı. Kentin özellikle kuzey bölgesinde bugün öğle saatlerinden sonra yağan dolu kenti beyaza bürürken yazın 50 dereceyi aşan sıcak havada susuz kalan Basralıların da yüzünü güldürdü. Soysal medya üzerinden kentteki dolu yağışını paylaşan Basralılar bunun Allah’ın bir merhameti olduğunu söyleyip sevinç çığlıkları atarak tekbir getirdi. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu hizmetlerindeki aksaklık ve yolsuzluk nedeniyle kentte düzenlenen protesto gösterilerinde 30’a yakın kişi hayatını kaybederken 700’e yakın kişi yaralanmıştı. İnsan hakları örgütleri ise yetersiz hizmet sonucu kentte on binlerce kişinin kirli içme suyu nedeniyle zehirlendiğini açıklamıştı.

