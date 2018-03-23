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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyon - Terör örgütünün kullandığı çadır imha edildi - HAKKARİ

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyon - Terör örgütünün kullandığı çadır imha edildi - HAKKARİ

- Güvenlik kuvvetlerinin tespit ettiği terör örgütü PKK'nın kullandığı çadır ve sığınakIrak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyon - Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi - Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye kadar teröristlerin kullandığı 20 mağara ve 42 barınak kullanılamaz hale getirildiHAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara ve 12 sığınak imha edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari 'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 mağara, 12 sığınak ve 3 çadır kullanılamaz hale getirildi.
Mağara ve sığınaklarda bulunan çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.Ayrıca dün Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda iki biksi ağır makineli tüfek, roketatar, 3 kalaşnikof, termal ve el dürbünü ele geçirildi.Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye 20 mağara ve 42 barınak kullanılmaz hale getirildi.

Gesi Terör Örgütü Teröristler Kalaşnikof 

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