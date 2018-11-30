- Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, yanan Osmanlı çarşısını ziyaret etti

-Cami minaresi

-Vatandaşlarla el sıkışma

-Namaz

-Yanmış çarşı ziyareti

-Esnaflarla konuşma



( KERKÜK ) KERKÜK



- Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük’e gelerek geçtiğimiz hafta yanan Osmanlı döneminden kalan Kayseri Çarşısı’nı gezdi. Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük’e ziyarette bulundu. Yıldız, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi tarafından karşılandıktan sonra Cuma namazını kılmak için Nakışlı Camisi’ne geldi. Büyükelçi Yıldız, namazın ardından ITC Başkanı Erşat Salihi, ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan ve esnaflarla beraber geçtiğimiz hafta yanan Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı’nı gezdi. “Kayseri Çarşısı küçük Kerkük’tür” Büyükelçi Fatih Yıldız, yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, mühim bir kültürel miras olduğunu söyleyerek, “Burası özel bir yer, bizi bağlayan bir yer. Tarihiyle kültürü ile Osmanlı dokusunu taşıyan bir yer yanında da Kerkük dokusunu taşıyan bir yer” dedi.

Yıldız, çarşının Kerkük’ü yansıttığını söyleyerek, “Kerkük malum burası Türkmen’i, Arap’ı, Kürt’ü ve Hristiyan’ı bir yere getiren bir yerdir, dolayısıyla bu çarşı küçük Kerkük. Burada olan insanların birbirleriyle kardeşçe yaklaşımı Kerkük’ün ortamıdır” ifadelerini kullandı. “Cumhurbaşkanımız da çarşı için devreye girdi” Büyükelçi Yıldız, Türkiye’nin Kayseri Çarşısı’nın yenilenmesi için çalışma başlattığını kaydederek, “Merak etmeyin, müsterih olun Türkiye çalışmaya başladı.

Dediğim gibi Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği bir konu. Yanınızdayız merak etmeyin” diye konuştu.

Yıldız, “İnşallah pek yakında iyi haberler vereceğiz yanınızdayız, bu demeye geldik ama her zaman için sadece çarşı için değil Kerkük için Kerkük’te huzur, barış ve Irak için buradayız” açıklamasında bulundu. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi ise “Burada herkesin canı yandı, olayı siyasete karıştırmayız ama bunu yapanlar kardeşliği bozmaktadır” diye konuştu.



