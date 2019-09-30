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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İplik atölyesinde yangın - GAZİANTEP

İplik atölyesinde yangın - GAZİANTEP

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Fabrikadan yükselen duman - İtfaiye ekiplerinin özel kıyafetle fabrikaya girme hazırlıkları Gaziantep 'te iplik atölyesinde yangın - Dumandan hafif etkilenen iki itfaiye eri hastanede tedavi altına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi 1. Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iplik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İpliklerin alev alması sonucu çevreye yoğun duman yayılırken, dumandan hafif etkilenen iki itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında yaklaşık 20 ton iplik zarar gördü.İtfaiye ekipleri ısı geçirmeyen alüminyum kaplı özel kıyafetle atölyedeki soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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