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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İntiharı mont ile engelleyen polislere ödül

İntiharı mont ile engelleyen polislere ödül

intihar girişimi güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntüleri

Genç Kız Polis Memuru Güvenlik Kamerası İntihar Girişimi Cep Telefonu 

-fotoğraflar

( ORDU ) - Ordu’da 3. kattan atlayan genç kızı mont açarak ölümden kurtaran iki polis ödüllendirildi ORDU

- Ordu’da psikolojik bunalım geçiren bir genç kızın 3. kattan intiharını polis montu açarak önleyen komiser yardımcısı ve polis memuru ödüllendirildi. Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen intihar olayında psikolojik bunalım geçiren bir genç kız 3. katta intihara kalkıştı. Durumu haber alan ve gecikmeden olay yerine intikal eden komiser yardımcısı ve polis memuru önce genç kızı ikna etmek ve eyleminden vazgeçirmek istedi. Ardından evin kapısını açmak için uğraştıkları sırada genç kızın pencereden intihara yöneldiğini anlayan komiser yardımcısı ve polis memuru hızla pencerenin önüne geldi. Hızlı karar alan iki polis, bir montu açıp iki yandan tutarak atlayan genç kızı havada yakalayarak hızını yavaşlattı. Olayı yaralı olarak atlatan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, olayda gösterdikleri gayret ile takdir toplayan komiser yardımcısı ve polis memurunu Başarı Belgesi ile ödüllendirdi. Kaymakam Erten, her iki emniyet personelini intihar olayının önlenmesi ve olay anında göstermiş oldukları cesaret ve örnek davranışları nedeniyle tebrik ederek başarılar diledi.
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