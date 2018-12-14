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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İntihar girişiminde vatandaşların canlı yayın telaşı pes dedirtti

İntihar girişiminde vatandaşların canlı yayın telaşı pes dedirtti

Polis ekiplerinin iknası

İntihar Sosyal Medya Canlı Yayın Polis Aracı İntihar Girişimi 

-İntihar girişiminde bulunan vatandaş
-Bir vatandaşın ikna çağrısı
-Bazı vatandaşların cep telefon ile yayını
-Şüphelinin indirilmesi ve polis aracına konulması

( KAHRAMANMARAŞ ) - Kahramanmaraş’ta bir binanın asma katında intihar girişiminde bulunan kişiyi, cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamak isteyenler pes dedirtti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir iş merkezinin asma katına intihar girişiminde bulunan kişiyi görüntülemek isteyen vatandaşların canlı yayın telaşı bu kadarı da pes dedirtti. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı Özel İdare İş Merkezi’nin asma katında yaşandı. İsmi açıklanmayan orta yaşlardaki erkek şahıs, binanın 3. katında intihar girişiminde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişimini engellemek için vatandaşı ikna etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise ellerindeki cep telefonlarıyla canlı yayın yapma telaşına düştü. İntihar girişiminde bulunan vatandaş polis tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
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