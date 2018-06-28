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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
İntihar etmek isteyen kadını vatandaş böyle kurtardı

İntihar etmek isteyen kadını vatandaş böyle kurtardı

Kadının intihar girişimi

İntihar Girişimi Polis Karakolu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-İkna çabaları
-Vatandaş tarafından kurtarılması

( HATAY ) - Asi Nehri korkuluklarına çıkarak suya atlamak isteyen genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak kurtaran genç vatandaşlar tarafından alkışlandı HATAY

- Hatay’da Asi Nehri korkuluklarında intihara kalkışan genç kadın, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’dan geçen Asi Nehri korkuluklarına çıkan Merve O. isimli kadın, intihar girişiminde bulundu. Kadını fark eden vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süre sohbet edip kadını ikna etmeye çalıştı. Sürekli ağladığı görülen ve sorulara cevap vermeyen kadının nehre atlama riskine karşı önlem alınırken, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri hazır bekledi. Konuşma esnasında kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş kadını yakalayarak korkuluklardan çıkardı. Polislerin yardımıyla intiharı engelleyen vatandaş çevredekiler tarafından alkışlandı. İfadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülen Merve O’nun hangi sebepten dolayı intihar etmek istediği konusunda bir açıklama yapılmadı.
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