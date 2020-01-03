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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
İntihar etmek isteyen arkadaşını telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı

İntihar etmek isteyen arkadaşını telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı

Olay yerinden görüntüler

İntihar Polis İntihar Girişimi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Yunus Küsen'den görüntüler
-vatandaşlardan görüntüler
-itfaiye ekiplerinin branda açması
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri'de tarihi Kayseri Kalesi'nde intihar girişimi KAYSERİ

- Kayseri'de bir şahıs tarihi kale surlarına çıkarak intihara kalkıştı. İlçe Emniyet Müdürü’nün çabaları sonucu şahsı ikna edilerek aşağı indirildi. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan Y.K. (43) sattığı ürünlere el konulunca tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri surların altına branda açarken, polis ekipleri de meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Bu sırada kalenin altına gelen bir kişi, arkadaşı olan Y.K.'yı cep telefonundan arayarak ikna etmeye çalıştı. Uzun süre ikna olmayan Y.K., Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Y.K., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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