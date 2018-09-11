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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İnsan yüzlü örümcek şaşırtıyor

İnsan yüzlü örümcek şaşırtıyor

İnsan yüzlü örümcek yaşadığı kavanozun içinde

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi İnsan Yüzü Irak 

-Bekir Gani örümceği kavanozdan çıkarıyor elinde gösteriyor
-İnsan yüzlü örümcek masa üzerinde yürüyor
-İnsan yüzlü örümcek Kavanozun içerisinde
-Örümceği bulan Bekir Gani ile röportaj

( OSMANİYE )- Osmaniye'de özel güvenlik görevlisi bulduğu insan yüzlü örümceğe evinde gözü gibi bakıyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde özel güvenlik görevlisi Bekir Gani, bulduğu insan yüzlü örümceğe evinde gözü gibi bakıyor. İnsan yüzüne benzeyen görüntüsüyle, köşeli yengeç örümceği görenleri hayrete düşürüyor. Adana’nın Aladağ ilçesinde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Gani çalıştığı iş yerinde bahçe sularken bir ağacın dalında Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu. Örümceği bir cam kavanoza koyan Gani daha sonra Kadirli ilçesine geldi. Bulduğu örümceğin ne olduğuyla ilgili internette araştırmaya koyulan Bekir Gani insan yüzünü andıran görüntüsüyle bu örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi. Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Bekir Gani ona gözü gibi bakıyor. Araştırmasına göre Türkiye’de şu ana kadar bu örümcekten sadece 4 tane görüldüğünü belirten Bekir Gani, “5’incisi ise bende. Çalıştığım iş yerinde buldum. Kavanoza koyarak eve getirdim. Araştırdım. Maydanoz ve et ile besleniyormuş. Kavanozun içerisine larva bıraktı. Yakında yavruları olacak diye bekliyorum. Örümceği ilk gördüğümde çok şaşırdım. Yüzü insan yüzünü andırıyordu. Bundan sonrada örümceğe gözüm gibi bakacağım” şeklinde konuştu.
(SLÇ-
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