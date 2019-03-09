Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İnşaattan malzeme çalan 3 kişi tutuklandı - ANKARA

İnşaattan malzeme çalan 3 kişi tutuklandı - ANKARA

- Zanlılardan detay - Olayın güvenlik kamerası kaydı - Altındağ'da bir inşaattan yapı ve su tesisatı malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'da bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Altındağ'da bir inşaattan 30 bin lira değerinde çeşitli yapı ve su tesisatı malzemelerinin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.İnşaatın çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, H.A, H.B, E.T ve hırsızlık malzemelerini satın alan Y.Ş. ile Y.S'yi yakaladı.Yapılan aramalar sonucunda hırsızların çaldığı 231 paket fayans, 14 vana ve 16 adet 50 santim uzunluğunda boru inşaat sahiplerine teslim edildi.Şüphelilerden H.A'nın 18, H.B'nin 13, E.T'nin 8 ve Y.S'nin de 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Y.Ş. ile Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.A, H.B. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uzunlu Su Tesisatı Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı